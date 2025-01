Ruas ficam alagadas após forte temporal em Venda Nova

As chuvas que atingem o Estado do Espírito Santo causaram, na tarde desta quinta-feira (9), diversos transtornos nos municípios capixabas.

Em Venda Nova do Imigrante, na região das Montanhas, ruas e avenidas ficaram tomadas pela água da chuva.

Imagens registradas por internautas do portal AQUINOTICIAS.COM mostram um motorista tentando retirar seu carro que aparentemente deu pane do meio da rua que ficou alagada.

Veja o vídeo:

