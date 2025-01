Tempo no Espírito Santo: confira como fica o clima na sua região

Neste sábado (4), o tempo no Espírito Santo será marcado pela instabilidade em todas as regiões do estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, enquanto áreas de instabilidade se formam, especialmente a partir da tarde.

Confira a previsão detalhada para as principais regiões:

Grande Vitória

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em alguns períodos.

: Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em alguns períodos. Temperaturas: Mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Sul

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva e trovoadas.

: Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva e trovoadas. Temperaturas : Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

:

Serrana

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em alguns momentos.

: Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em alguns momentos. Temperaturas : Áreas menos elevadas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

:

Norte

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

: Sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Temperaturas: Mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Noroeste

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas.

: Sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. Temperaturas : Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

:

Nordeste

Condições climáticas : Sol entre nuvens, com chuva e trovoadas em momentos isolados.

: Sol entre nuvens, com chuva e trovoadas em momentos isolados. Temperaturas: Mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Ventos e Temperaturas

Os ventos ao longo da faixa litorânea sopram com intensidade moderada a forte, enquanto as temperaturas seguem amenas em todas as regiões do estado.

Para mais informações atualizadas sobre o tempo no Espírito Santo, acompanhe nossas previsões diárias e planeje seu dia com segurança!