Salário e Ticket Feira em dia para os servidores de Guaçuí

Após um mês de atraso no pagamento dos servidores públicos da área da saúde no município de Guaçuí, herdado da gestão anterior, o prefeito Vagner Rodrigues (PP) comunicou, na manhã desta sexta-feira (31), que todos os servidores, incluindo os da saúde, receberão seus vencimentos ainda nesta sexta-feira.

“Estamos muito felizes em anunciar que o pagamento de todos os nossos servidores já foi realizado”, disse o prefeito Vagner em um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo Vagner, graças ao apoio da Câmara de Vereadores do município, foi possível quitar metade da folha salarial dos servidores da saúde referente ao mês de dezembro.

Além do pagamento dos vencimentos em dia, os servidores públicos de Guaçuí também receberão o Ticket Feira.

“No nosso primeiro mês de gestão, graças a uma administração responsável e às economias realizadas, conseguimos pagar 100% da folha de pagamento, totalizando quase R$ 5 milhões investidos na nossa cidade. Hoje também liberamos o Ticket Feira para todos os nossos servidores”, destacou o prefeito.

Vagner aproveitou para fazer um apelo aos servidores, pedindo que fortaleçam o comércio local.

“Quando você compra no comércio da nossa cidade, gera empregos para amigos e familiares, movimenta a economia local, fortalece os pequenos e médios empreendedores e mantém os recursos circulando na nossa região. Vamos juntos valorizar quem trabalha e investe aqui! Contamos com vocês!”, disse.

Veja o vídeo:

