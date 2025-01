Serpente, dragão, porco? Descubra seu signo no horóscopo chinês

Na última quarta-feira (29), o Oriente celebrou o Ano Novo Chinês. Com um calendário próprio, baseado nos ciclos lunares, os chineses possuem um sistema de signos em seu horóscopo, representado por 12 animais. Assim, cada ano é regido por um desses animais, influenciando características e tendências para as pessoas nascidas nesse período.

Em 2025, a China entrou no Ano da Serpente, um período associado à sabedoria, intuição e transformação. Portanto, este ano pode trazer momentos de reflexão e mudanças significativas.

Mesmo não nascendo de acordo com o calendário chinês, é possível descobrir seu signo chinês com base no dia, mês e ano de nascimento. O Ano Novo Chinês não começa no dia 1º de janeiro, e sim em uma data variável entre janeiro e fevereiro. Portanto, quem nasce nesses meses deve verificar se pertence ao signo do ano anterior ou ao novo signo. Confira abaixo a tabela com os signos, suas datas e características principais:

Rato 🐭

Curioso por natureza, hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho. Poderá ser franco e honesto. De acordo com o Horóscopo Chinês, a atenção é para a crítica exagerada de si mesmo e dos outros em questão.

Nascidos em:

31/01/1900 a 18/02/1901

18/02/1912 a 05/02/1913

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

Búfalo 🐃

Age na maioria das vezes com calma e bom senso. Geralmente é conservador, e busca naturalmente ser independente, tem facilidade em aceitar os outros pelo que são. Pela sua constância e ação mais lenta, a atenção é para que não deixe as oportunidades passarem.

Nascidos em:

19/02/1901 a 07/02/1902

06/02/1913 a 25/01/1914

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

Tigre 🐅

O nativo de tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações, seu vigor é estimulante e ainda é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. A atenção é para que não exceda em sua determinação agindo com impulso e agressividade.

Nascidos em:

08/02/1902 a 28/02/1903

26/01/1914 a 13/02/1915

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/02/2022 a 21/01/2023

Coelho 🐰

Considerado um dos mais afortunados do Horóscopo Chinês, tem a graciosidade natural na sua conduta e modo de ação, traz na maioria das vezes um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a diplomacia é evidente. Atenção é para que o exagero e autoconfiança não impeça de ver outros pontos de vista.

Nascidos em:

29/01/1903 a 15/02/1904

14/02/1915 a 02/02/1916

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

Dragão 🐲

Muita vitalidade, tem a forma de viver mais extravagante e se coloca com certa altivez nos processos ordinários. A atenção é para que não subestime pessoas que estão ao seu redor agindo de forma rude.

Nascidos em:

16/02/1904 a 03/02/1905

03/02/1916 a 22/01/1917

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

Serpente 🐍

É o signo do filósofo. Com sua astúcia, o nativo de Serpente é um pensador profundo. Além disso, ele possui uma sabedoria inata e conserva sua presença de espírito. Contudo, a atenção está voltada para o relacionamento com os outros, buscando usar essa sabedoria de maneira equilibrada, sem ser excessivamente exigente. Assim, o nativo de Serpente tende a ser mais introspectivo, mas também sabe quando é necessário se abrir e compartilhar seu conhecimento.

Nascidos em:

04/02/1905 a 24/01/1906

23/01/1917 a 10/02/1918

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

Cavalo 🐎

Conforme o Horóscopo Chinês, a aventura o empolga a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas suas escolhas e pela sua autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Atenção será em respeitar o tempo do outro, pois tende a apressar as pessoas.

Nascidos em:

25/01/1906 a 12/02/1907

11/02/1918 a 31/01/1919

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015

Cabra 🐐

Se apresenta com integridade, sinceridade e emoção. Consegue o que quer sem recorrer à força, sua atenção é para que não se deixe facilmente ser dominado por suas emoções, e equilibrar a razão em suas atitudes e respostas.

Nascidos em:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

Macaco 🐵

É o signo do inventor. O nativo de Serpente tem facilidade de improvisar quando um desafio se apresenta, demonstrando grande habilidade natural para usar recursos inovadores. Sua mente criativa encontra soluções únicas para os problemas. No entanto, é importante que ele preste atenção ao comunicar e apresentar suas resoluções aos outros. A clareza ao compartilhar o modo como considerou realizar a tarefa pode fazer toda a diferença, garantindo que suas ideias sejam compreendidas e bem recebidas.

Nascidos em:

02/02/1908 a 21/01/1909

20/02/1920 a 07/01/1921

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

Cão 🐕

A lealdade do nativo de Serpente é muito aparente, e ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações. Além disso, pode ser bastante compreensivo, demonstrando empatia e paciência com os outros. No entanto, de um modo geral, no Horóscopo Chinês, sua atenção precisará estar voltada para proteger seu território, evitando ser atacado ou desestabilizado. Ele precisa equilibrar sua confiança e lealdade com a necessidade de se proteger contra possíveis ameaças, tanto externas quanto internas.

Nascidos em:

10/02/1910 a 29/01/1911

28/01/1922 a 15/02/1923

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

Galo 🐓

Pela sua altivez marcada em seu território, o nativo de Serpente aparenta ser o herói impávido. Ele precisa se sentir seguro em seu domínio, o que lhe confere uma forte sensação de confiança. No entanto, é importante que ele preste atenção para não se exceder nesse papel e acabar se tornando agressivo. Dessa forma, sua autoconfiança não deve se transformar em arrogância, e ele deve lembrar da importância de manter a harmonia em seus relacionamentos.

Nascidos em:

22/01/1909 a 09/02/1910

08/02/1921 a 27/01/1922

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

Javali 🐗

É um signo de honestidade e simplicidade, a força moral se torna parte considerável em suas condutas. É dedicado em sua tarefa designada e cumpre até o fim. A atenção é para que a ingenuidade não limite suas percepções.

Nascidos em:

30/01/1911 a 17/02/1912

16/02/1923 a 04/02/1924

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020

Com informações de GSHOW