Sisu: inscrições serão encerradas nesta terça (21)

Estudantes que têm interesse em entrar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), precisam correr: as inscrições terminam nesta terça-feira (21).

O cadastro está aberto desde sexta (17) e o resultado da chamada regular está previsto para o próximo domingo (26). O prazo das matrículas será de 27 a 31 de janeiro. Já o período para participar da lista de espera é de 26 a 31, deste mês.

O Sisu realiza a seleção de alunos para as vagas baseada na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição é gratuita e feita apenas pela internet.

Para se inscrever, o candidato precisa acessar o sistema de cadastro com o login e senha para serviços digitais do governo federal, através de uma conta no gov.br.



Ao realizar o login, o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

Fonte: Agência Brasil