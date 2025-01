Dito Silva toma posse em Muniz Freire para seu segundo mandato

O prefeito reeleito em Muniz Freire, Dito Silva (PSB), tomou posse na manhã desta quarta-feira (1º), para seu segundo mandato. Seu vice-prefeito, Wanokzor de Assis (MDB), e os vereadores eleitos e reeleitos, também foram empossados.

A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores, às 9 horas da manhã, e contou com a presença de familiares e amigos dos eleitos.

Em seu discurso, o prefeito reeleito destacou as parcerias com a Câmara, deputados e com o governo do Estado, que possibilitou, segundo Dito, Muniz Freire avançar nos últimos anos.

“Ninguém irá chegar a lugar nenhum nesta vida, sem parceria, sem gratidão e sem coragem. E, é isso que tive que ter”, disse o prefeito.

Nova Mesa

Na oportunidade, seguindo o regimento interno da Câmara, foi realizada a votação para escolha da nova Mesa Diretora da Casa de Leis. Para o biênio 2024 a 2026, foi escolhido como presidente o vereador Guri (MDB), vice-presidente José Maria Bergamini (MDB) e primeiro secretário Daniel Elias (PSB).

Os vereadores que foram empossados são: Bruno Feletti (PDT), Daniel Elias (PSB), Ailton Vial (PSB), José Carlos Mação (PL), Zé Maria Policial (MDB), Arisio Fonseca (MDB), Guri (MDB), Panela do Lanche (PRD) e Siminho (PDT).