Stade Brestois x Real Madrid ao vivo: horário e onde assistir

Nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), Stade Brestois e Real Madrid se enfrentam, em confronto válido pela 8ª e última rodada da nova Champions League. Contudo, onde assistir Stade Brestois x Real Madrid ao vivo?

A partida, que será realizada no Stade du Roudourou, em Guingamp, na França, contará com transmissão do TNT (TV por assinatura) e também, do MAX (streaming).

Em seu último confronto, o Brest venceu o Le Havre AC, por 1 a 0, em confronto válido pela 19ª rodada da Ligue 1. No momento, o Stade Brestois ocupa a 8ª colocação da Champions League, com 28 pontos conquistados.

Já o Real Madrid, vem de vitória sobre o Real Valladolid, por 3 a 0, em confronto válido pela 21ª rodada da La Liga. Atualmente, os merengues ocupam a 16ª colocação, com 12 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Brest (Eric Roy): Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage; Camara, Fernandes, Magnetti; Baldé, Ajorque, Sima.

Real Madrid (Carlo Ancelotti): Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modrić; Brahim Díaz, Bellingham, Mbappé; Rodrygo.

Ficha técnica

Data: 29 de fevereiro (quarta-feira)

29 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Stade du Roudourou, em Guingamp, na França

Onde assistir Stade Brestois x Real Madrid

TNT (TV por assinatura) e MAX (streaming)