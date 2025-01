Crescimento do setor de serviços capixaba supera média nacional

O setor de serviços capixaba acumulou 6% de crescimento em suas atividades entre janeiro e novembro de 2024, quase o dobro da expansão da movimentação nacional, que foi de 3,2% no período. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) apontou ainda que houve aumento de 3,8% nas atividades ao comparar novembro de 2024 e o mesmo mês de 2023, enquanto o percentual brasileiro foi de 2,9%.

Com isso, o indicador do setor está em 114 pontos – sendo que acima de 100 é considerado satisfatório para o consumidor. Já o dado nacional é de 107,7 pontos.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da PMS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, os segmentos que se destacaram no Espírito Santo foi o de serviços prestados à família – que engloba alimentação fora do lar, atividades de lazer e outras atividades voltadas ao consumo como bares, restaurantes, academias e salões de beleza –, e o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que inclui movimentação de cargas e passageiros, operações logísticas, armazenagem, manuseio e distribuição de produtos, além de serviços postais e de entrega de encomendas.

Setor de serviços capixaba

O primeiro segmento teve 9,6% de aumento na variação interanual (comparação de novembro de 2024 com o mesmo mês de 2023), já o segundo cresceu 6,3%. Ao analisar a variação acumulada de janeiro a novembro de 2024, o setor de transportes ampliou suas atividades em 9,4%, a maior expansão do país.

Para a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, a liderança na variação acumulada no segmento de transportes capixaba reforça sua relevância como polo logístico no Brasil, refletindo esforços locais em infraestrutura e eficiência. “Esse resultado consolida o estado como um exemplo de desenvolvimento no setor”, frisou Ana Carolina Júlio.

Quanto aos serviços prestados à família, a coordenadora acredita que o desempenho positivo também reflete o papel desse setor na economia capixaba, ao servir como termômetro da confiança do consumidor e como alavanca para outras atividades econômicas, como o turismo e o entretenimento. “Esse aumento indica não apenas um bom momento atual, mas também perspectivas de crescimento futuro à medida que o poder de compra das famílias se estabiliza”.

Segundo estimativas da equipe Connect, o setor de serviços capixaba movimentou R$ 3,9 bilhões em novembro e R$ 4,2 bilhões em dezembro de 2024. Para o primeiro bimestre deste ano, a previsão do Connect Fecomércio-ES é que o setor de serviços do Espírito Santo movimente R$ 7 bilhões, com um leve crescimento de 0,24% em relação a 2024, sendo R$ 3,6 bilhões em janeiro e R$ 3,3 bilhões em fevereiro.

“Essa trajetória sugere uma possível adaptação no comportamento de consumo das famílias, com maior planejamento e distribuição dos gastos ao longo do período, bem como ajustes estratégicos por parte do setor de serviços para atender às novas dinâmicas de demanda. Essa recuperação, ainda que moderada, reflete sinais de estabilização econômica e confiança crescente dos consumidores”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.