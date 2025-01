Suspeito furta motocicleta dentro de residência em Muqui

Neste domingo (5), um homem foi até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, relatar um furto em sua residência, localizada na rua Coronel Pedro João, em Muqui.

Segundo relatado pela vítima, a mesma estava trabalhando, quando um indivíduo entrou no local pulando o muro em frente a casa. No interior da residência, o suspeito teria furtado um celular, um capacete e a chave de sua motocicleta. O indivíduo também quebrou o cadeado que fecha o portão de acesso ao terreno da residência, saindo com a motocicleta da vítima.

Quando o dono dos itens furtados ficou sabendo do ocorrido, retornou para sua casa, pela manhã. Chegando ao local, conferiu as câmeras que haviam em sua residência, confirmando a presença do indivíduo dentro de sua casa.

O suspeito foi visto passando por um posto de gasolina em Itaperuna, no Rio de Janeiro. No momento, a suspeita é de que o indivíduo estaria no Estado de Minas Gerais.