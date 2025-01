Operação da PM combate tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Uma operação policial realizada no Espírito Santo, com o objetivo de controlar o intenso fluxo de turistas e evitar acidentes de trânsito, resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas neste domingo (5), em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma guarnição foi deslocada para um ponto estratégico da cidade com o intuito de realizar a operação denominada “Ponto Base”, para garantir a tranquilidade e segurança dos visitantes, minimizando riscos de acidentes no trânsito.

LEIA TAMBÉM: Globo de Ouro: políticos do ES destacam vitória de filha de guaçuiense

Durante a fiscalização, um veículo modelo Gol, de cor branca, demonstrou comportamento suspeito ao tentar realizar uma manobra de retorno ao avistar as guarnições. A atitude chamou a atenção dos policiais, levando à abordagem imediata do condutor.

Apesar de não possuir registros criminais, o motorista era apontado como responsável por transportar drogas para a cidade de Bom Jesus do Norte-ES, utilizando rotas e horários variados para evitar a detecção pelas autoridades.

Ao ser questionado pelos policiais, ele admitiu estar transportando entorpecentes e revelou que entregaria os materiais ilícitos para dois homens.

Drogas e dinheiro apreendidos

Durante a busca os policiais encontraram:

04 tabletes pretos de material semelhante a maconha, pesando aproximadamente 3 kg;

de material semelhante a maconha, pesando aproximadamente 3 kg; 01 tablete vermelho de material semelhante a crack, pesando cerca de 1 kg;

de material semelhante a crack, pesando cerca de 1 kg; R$ 306,80 em espécie ;

; 02 aparelhos celulares.

Todo o material apreendido foi devidamente lacrado em envelopes numerados para apresentação à autoridade de plantão.

Após a confirmação dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi algemado e conduzido no compartimento de segurança da viatura. Durante o procedimento, não houve registro de lesões ou maus-tratos ao detido. O veículo utilizado no transporte das drogas foi removido para o pátio credenciado do Detran.