Thiago Nigro posta foto do feto que Mayra Cardi “perdeu” e web reage

O influenciador Thiago Nigro e sua esposa, Maira Cardi, anunciaram nesta quinta-feira (2), um aborto espontâneo, episódio que trouxe uma onda de críticas nas redes sociais. A revelação, feita pelo casal em meio a um momento de dor, gerou grande repercussão, especialmente após Thiago compartilhar nos Stories do Instagram uma foto do feto. A publicação gerou comoção, mas também acusações de internautas que sugeriram que o influenciador estaria buscando engajamento.

Repercussão da Foto do Feto Publicada por Thiago Nigro

A foto publicada por Thiago Nigro, acompanhada do texto “Nessa noite, a Maira expeliu. Tantas coisas passando na cabeça… já tinha bracinho, dedinho…”, tornou-se um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). O empresário, que possui 9,2 milhões de seguidores no Instagram, enfrentou uma enxurrada de comentários, dividindo opiniões. Enquanto alguns seguidores ofereceram apoio e empatia, outros questionaram a necessidade de expor um momento tão delicado publicamente.

Acusações de Internautas e Defesa do Casal

Parte das críticas recebidas pelo casal sugerem que a postagem de Thiago foi insensível e motivada por interesses relacionados ao engajamento digital. No entanto, muitos fãs saíram em defesa de Maira Cardi e Thiago Nigro, afirmando que a escolha de compartilhar o episódio foi uma forma de lidar com a dor e conscientizar sobre a perda gestacional. Nas redes sociais, o debate sobre a exposição da intimidade familiar segue dividindo opiniões.

Thiago Nigro e Maira Cardi: Um Momento de Luto

O casal, que frequentemente compartilha detalhes de suas vidas pessoais com os seguidores, enfrentou o episódio com muita transparência. Maira Cardi também usou suas redes para expressar seus sentimentos, reforçando a complexidade emocional que envolve a perda gestacional. O luto pela perda de um bebê é um tema que ainda carrega tabus, mas o relato dos influenciadores trouxe visibilidade à questão, levantando discussões importantes sobre saúde mental e o direito de viver o luto de forma pública ou privada.

Impacto da Situação na Imagem do Casal

Enquanto a situação ganha força nas redes, é inegável o impacto que o episódio teve na imagem pública de Thiago Nigro e Maira Cardi. O compartilhamento de momentos tão íntimos levanta reflexões sobre os limites entre vida pessoal e influência digital. Apesar das críticas, o casal continua recebendo mensagens de apoio, mostrando que, em momentos de dor, a empatia ainda pode prevalecer.