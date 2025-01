Thiaguinho e Marcelo são empossados em Dores do Rio Preto

Ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º), a posse do prefeito Thiaguinho (PP), do vice-prefeito Marcelo do Rubico (Podemos) e dos nove vereadores eleitos em 6 de outubro de 2024.

A solenidade que correu na Creche Municipal Cristina Peixoto do Carmo contou com a presença de familiares, amigos e centenas de populares. Ao lado de sua esposa, o ex-prefeito Ninho esteve presente e passou para seu sucessor a faixa de prefeito e entregou a chave da cidade.

Leia também: Jerônimo Monteiro: prefeito inicia mandado com café com servidores

Em seu discurso de posse, Thiaguinho destacou os feitos do ex-prefeito Ninho e pontou a importância de dar continuidade no desenvolvimento do município de Dores do Rio Preto.

Nova Mesa

Na solenidade, ocorreu a eleição para compor a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026. O presidente eleito foi o vereador Professor Gugu, vice-presidente Marinaldo Faria e primeira secretária Cida da Saúde.

Também foram empossados os vereadores Dinho da Agricultura (PP), Elisângela da Saúde (Republicanos), Raimundo Magalhães (Republicanos), Bruno da Saúde (União), Nelsinho Brisa (União) e Eclair Lopes (PSB).