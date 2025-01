TikTok deixa de funcionar nos Estados Unidos; confira

A plataforma de vídeos TikTok deixou de funcionar neste sábado (18) nos Estados Unidos, após o Supremo Tribunal daquele país decidir manter uma lei aprovada pelo Congresso que obriga o aplicativo a desvincular-se da empresa-mãe, a chinesa ByteDance, ou a enfrentar o encerramento.

A plataforma de vídeos curtos, com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, enviou a muitos deles um aviso com a seguinte mensagem: “Desculpe, a TikTok não está disponível neste momento”. Além disso, atribuiu a suspensão das operações à legislação promovida pelo Congresso.

Leia Também: Cessar-fogo em Gaza começa após Hamas atrasar entrega de lista de reféns

No entanto, de acordo com a administração do presidente Joe Biden, o TikTok tomou a decisão por iniciativa própria.

Na sequência da decisão do Supremo Tribunal, a Casa Branca anunciou que o atual Executivo não faria cumprir a lei, deixando a aplicação para o presidente eleito, Donald Trump, que toma posse na segunda-feira (20).

TikTok luta há meses

A plataforma TikTok luta há meses contra esta lei, aprovada pelo Congresso norte-americano em março, em nome da segurança nacional. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou-se a suspendê-la, selando o destino da rede social no país.

O novo governo dos Estados Unidos “vai pôr em prática medidas para evitar que a TikTok fique indisponível” no país, disse, na sexta-feira (17), o conselheiro de segurança nacional escolhido pelo presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, numa entrevista.

Fonte: Agência Brasil