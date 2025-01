Tom Welling, astro de ‘Smallville’, é preso por dirigir embriagado

O ator Tom Welling, famoso por interpretar a versão jovem do Superman na série Smallville: As Aventuras do Superboy, foi preso na cidade de Yreka, no estado da Califórnia, por dirigir embriagado.

O artista foi abordado pela polícia da cidade na madrugada do último domingo (26), em um estacionamento de uma rede de fast food e apresentou nível de álcool superior a 0,08% no sangue – o que não é permitido pela lei do estado.

Ele, então, foi fichado na delegacia e liberado horas depois. As informações são dos sites TMZ e Deadline.

Welling não se manifestou sobre o ocorrido, mas chegou a usar as redes sociais após sua prisão. Ainda no domingo, o ator desejou um feliz aniversário para sua esposa Jessica Rose Lee por meio de uma postagem no Instagram. “Feliz aniversário para o meu anjo, que faz nossos sonhos se tornarem realidade e nos inspira ainda mais! Te amamos até a lua e de volta!”, escreveu.

Entre 2001 e 2011, Welling interpretou uma versão mais nova de Clark Kent em Smallville: As Aventuras do Superboy. Apesar do sucesso da série, o ator nunca alcançou o mesmo nível de fama que tinha durante o seriado. Ele chegou a participar das séries Lúcifer e The Winchesters e retornou ao papel do Homem de Aço em 2019 durante a saga da Crise nas Infinitas Terras no Arrowverso.

