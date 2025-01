Tottenham x Elfsborg ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), Tottenham e Elfsborg se enfrentam, em confronto válido pela 8ª rodada da Europa League. Contudo, onde assistir Tottenham x Elfsborg ao vivo?

A partida, que será realizada no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra, contará com transmissão exclusiva do Cazé TV (YouTube).

Prováveis escalações

Tottenham: Kinsky; Gray, Davies, Dragusin e Pedro Porro; Bergvall, Bentancur e Sarr; Son, Kulusevski e Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Elfsborg: Petterson; Yegbe, Holmen e Henriksson; Hult, Qasem, Zeneli e Hedlund; Rapp, Abdullai e Zeneli. Técnico: Oscar Hiljemark.

Ficha técnica de Tottenham x Elfsborg

