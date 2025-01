Trabalho: empresa de mármore está com vagas disponíveis em Cachoeiro

Está precisando de emprego? A Gramil, empresa especializada em granitos, mármores e quartzitos, está com vagas de emprego disponíveis para Cachoeiro, em três diferentes funções.

A empresa, que fica localizada na Avenida Fioravante Cypriano, no bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas abertas para as funções de resinador, polidor e auxiliar de serviços gerais.

Os interessados nas vagas disponibilizadas pela empresa, devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

Veja detalhes sobre as vagas:

Resinador

Requisitos: experiência comprovada na resinagem de materiais exóticos; disponibilidade de horário para trabalhar em escala; dinamismo e proatividade.

Atividades: resinagem em materiais exóticos utilizando ferramentas e produtos de acordo com o material; realizar o processo artesanal com ferramentas manuais e resíduos de rochas para corrigir problemas estruturais na chapa; realizar inspeção de primeiro nível, avaliando defeitos ocasionados pelo processo e atividades correlatadas do setor.

Polidor

Requisitos: experiência comprovada na função; disponibilidade de horário para trabalhar em escala; dinamismo e proatividade.

Atividades: operar painel de comando de polideira; efetuar troca de abrasivos de acordo com o andamento do polimento; operar ponte rolante para movimentar; transportar cargas e zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Auxiliar de serviços gerais

Atividades: realizar a limpeza do pátio; realizar pequenos reparos de construção civil; auxiliar na jardinagem e recolher materiais para reciclagem.

Requisitos: ensino fundamental. residir em Cachoeiro de Itapemirim e experiência de seis meses na função.