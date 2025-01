URGENTE! Carro fica destruído após grave acidente com vítima em Cachoeiro

Um homem ficou ferido após se envolver em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Morro Grande, em Cachoeiro.

De acordo com informações preliminares, o veículo seguia em alta velocidade quando fez uma ultrapassagem e acabou colidindo com um poste. Com o impacto, o carro ficou totalmente destruído.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o motorista ainda preso nas ferragens, enquanto o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestavam os primeiros socorros.

O portal AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que confirmou que a ocorrência está em andamento, mas não revelou detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Assim que houver mais informações o texto será atualizado.