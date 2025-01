Trabalho: empresa está com oportunidade de emprego em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Decolores, empresa de rochas naturais, está com oportunidade de emprego disponível em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Fábrica de cimento está com muitas vagas de emprego em Cachoeiro

A empresa, localizada na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, km 11, no Cel. Borges, está disponibilizando uma vaga para função de auxiliar de logística, cargo que tem como principais atividades: realizar movimentações de estoque no sistema SAP, preencher planilhas de controle do setor, comunicar a programação dos carregamentos para os operadores no pátio e outras atividades pertinentes ao cargo. Proatividade e capacidade de trabalho em equipe são essenciais para a função.

Se interessou? Quem quiser concorrer a está oportunidade de emprego, deve cadastrar seu currículo, através do link: https://decolores.vagas.solides.com.br/.

Requisitos e benefícios

Auxiliar de logística

Requisitos

Desejável ensino superior completo ou em andamento em Engenharia de Produção, Administração ou áreas afins.

Benefícios

Ticket alimentação

Alimentação na empresa

Plano de saúde (colaborador e filhos menores de 18 anos)

Plano odontológico

Transporte

Participação nos resultados

Kit escolar (colaborador e filhos)

Seguro de vida

Cesta natalidade

Kit maternidade

Lembrança de aniversário

Treino funcional

Presente de casamento

Premiação de reconhecimento por tempo na empresa

Estacionamento próprio

Convênio com SESI/SENAI

TotalPass