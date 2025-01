Tráfego para caminhões é liberado na rodovia ES-185, no Sul do ES

A Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, comunicou na manhã desta segunda-feira (27) que o trecho da ES-185, no Km 16, próximo ao Lar dos Velhinhos, foi liberado após a realização de serviços paliativos nos últimos dias.

No início do mês de janeiro, uma cratera se abriu na rodovia que liga o município à BR-262, permitindo apenas a passagem de veículos leves por um desvio aberto pela empresa contratada pelo DER-ES.

Em comunicado, a gestão municipal informou que, por meio da Defesa Civil Municipal, em conjunto com o DER-ES, o tráfego para caminhões foi liberado na ES-185, no Km 16.

