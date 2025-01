Há vagas! Anchieta tem 105 oportunidades de emprego nesta segunda (27)

Quem estiver à procura de emprego, em Anchieta, não pode perder essa oportunidade. Nesta segunda (27), a agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta sinalizou cerca de 105 vagas para quem quiser ingressar no mercado de trabalho.

São vagas para técnico em segurança eletrônica, embalador, operador de caixa, vendedor, cadastrador, motorista, balconista, ajudante de montagem e outras. Os interessados devem se dirigir ao Sine, que atende de 8h às 17h, de segunda a sexta.

Leia também: Concurso público: Crea-ES inicia convocação de aprovados

O Sine de Anchieta está localizado na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.

Fonte: Prefeitura de Anchieta





Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui