TRE-ES: inscrições abertas para estágio em cidades do Sul do ES

O TRE-ES comunica a abertura da seleção pública para a formação de cadastro de reserva do Programa de Estágio de Estudantes, com lotação nas Zonas Eleitorais e na secretaria do Tribunal.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do CIDE: cideestagio.conectrh.com.br

Data limite para inscrições: 02/02/2025

Prova objetiva on-line: 09/02/2025, às 10h

Resultado definitivo: 21/02/2025

Valor da Bolsa

R$ 970,00 para estágio de 20h/semanais;

R$ 1.100,00 para estágio de 25h/semanais.

O cadastro de reserva está disponível para diversos cursos de graduação, dentre eles: Administração, Direito, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.

Opções de Lotação:

OPÇÃO 01 – Administração – Anchieta/ES – Cartório da 17ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 02 – Direito – Anchieta/ES – Cartório da 17ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 03 – Administração – Aracruz/ES – Cartório da 20ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 04 – Direito – Aracruz/ES – Cartório da 20ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 05 – Administração – Cachoeiro de Itapemirim/ES – Cartórios da 02ª e 48ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 06 – Direito – Cachoeiro de Itapemirim/ES – Cartórios da 02ª e 48ª Zonas Eleitorais ;

; OPÇÃO 07 – Administração – Cariacica/ES – Cartórios da 34ª e 54ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 08 – Direito – Cariacica/ES – Cartórios da 34ª e 54ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 09 – Administração – Ibiraçu/ES – Cartório da 14ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 10 – Direito – Ibiraçu/ES – Cartório da 14ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 11 – Administração – Serra/ES – Cartórios da 26ª, 53ª e 59ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 12 – Direito – Serra/ES – Cartórios da 26ª, 53ª e 59ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 13 – Administração – Viana/ES – Cartório da 47ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 14 – Direito – Viana/ES – Cartório da 47ª Zona Eleitoral;

OPÇÃO 15 – Administração – Vila Velha/ES – Cartórios da 32ª, 55ª e 57ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 16 – Direito – Vila Velha/ES – Cartórios da 32ª, 55ª e 57ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 17 – Administração – Vitória/ES – Cartórios da 01ª e 52ª Zonas Eleitorais.

OPÇÃO 18 – Direito – Vitória/ES – Cartórios da 01ª e 52ª Zonas Eleitorais;

OPÇÃO 19 – Administração – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas; Seção de Gestão de Desempenho; Seção de Desenvolvimento Organizacional; Seção de Compras; Seção de Almoxarifado e Patrimônio; e Seção de Assistência a Saúde e Segurança do Trabalho);

OPÇÃO 20 – Arquivologia – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Seção de Arquivo e Seção de Biblioteca);

OPÇÃO 21 – Ciências Contábeis – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Coordenadoria de Orçamento e Finanças);

OPÇÃO 22 – Ciências Contábeis – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Seção de Administração Predial e Unidade de Auditoria Interna);

OPÇÃO 24 – Comunicação Social – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Assessoria de Comunicação Institucional);

OPÇÃO 25 – Ciência da Computação/Engenharia da Computação/Engenharia Elétrica/Sistemas de Informação – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Coordenadoria de Sistemas Corporativos, Governança e Inovação Tecnológica);

OPÇÃO 26 – Ciência da Computação/Engenharia da Computação/Engenharia Elétrica/Sistemas de Informação – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Seção de Gestão de Serviços de TIC e Microinformática);

OPÇÃO 27 – Direito – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Seção de Contratos; Coordenadoria de Gestão da Informação; e Gabinete da Ouvidoria);

OPÇÃO 28 – Direito – Vitória/ES – Secretaria do TRE-ES (Gabinete de Membros; Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral; Assessoria Jurídica da Presidência).