União Brasil reafirma apoio a Casagrande e Ricardo Ferraço

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), encontrou-se com o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice Ricardo Ferraço (MDB) em Brasília, onde cumprem agenda nesta quarta-feira (22).

Entre as pautas, houve uma reunião com o presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, para selar o apoio do partido ao projeto administrativo e político de Casagrande e Ferraço no Espírito Santo.

Por meio de suas redes sociais, Marcelo, que nos bastidores busca a reeleição para se manter na presidência da Casa, afirmou que o partido União Brasil reafirmou o compromisso de apoio ao projeto administrativo e político liderado por Renato Casagrande e Ricardo Ferraço em 2026.

“Hoje, em Brasília, ao lado do governador Renato Casagrande e do vice Ricardo Ferraço, reunimo-nos com Antônio de Rueda, presidente nacional do União Brasil. O encontro confirmou o apoio do nosso partido ao projeto político e administrativo liderado pela dupla Renato e Ricardo”, disse.

O retorno de Euclério

Marcelo Santos também pontuou que o prefeito reeleito de Cariacica, Euclério Sampaio, que atualmente está filiado ao MDB de Ricardo Ferraço, retornará ao União Brasil a pedido do deputado e do presidente nacional do partido.

“Além disso, atendendo a um convite meu e do presidente nacional, o prefeito Euclério Sampaio retornará ao partido, assumindo um papel crucial na Executiva Estadual do ES”, pontuou.