Vagas na Ufes: veja como se inscrever pelo Sisu

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) anunciou a abertura de 4.997 vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. As inscrições estarão disponíveis de 17 a 21 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, gerido pelo Ministério da Educação (MEC).

A oportunidade é destinada a estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e não zeraram a redação.

Do total de vagas na Ufes, 2.538 serão reservadas para o sistema de cotas, enquanto 2.459 serão direcionadas à ampla concorrência. A divisão atende à política de inclusão da instituição e à legislação nacional sobre reserva de vagas. A universidade oferece cursos em diferentes áreas do conhecimento, distribuídos entre os campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site oficial do Sisu, utilizando login e senha cadastrados no portal gov.br, para realizar a inscrição. Além disso, durante o processo, será possível escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência. Portanto, é importante acompanhar as notas de corte divulgadas diariamente pelo sistema, o que permite ajustes estratégicos na candidatura.

Ademais, os cursos disponíveis nos campi da Ufes abrangem áreas como saúde, tecnologia, ciências sociais e humanidades. Por conseguinte, a distribuição das vagas na Ufes segue critérios baseados na demanda regional e no fortalecimento da oferta de ensino superior no estado do Espírito Santo.

Por fim, não perca a chance de ingressar na Ufes em 2025! Assim, garanta sua inscrição dentro do prazo e fique atento às atualizações no site oficial do Sisu. Para mais informações sobre as vagas na Ufes, confira o edital completo disponível no portal da universidade ou no site do MEC.