Valber Vargas toma posse como prefeito de Conceição do Castelo

Na manhã desta quarta-feira (1º), Valber Vargas, o Valbinho (PSB) foi empossado, ao lado de seu vice, Robinho Destefani (União), prefeito de Conceição de Castelo. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores do município e contou com a presença de um grande público.

Valbinho reforçou que vai dar continuidade aos serviços básicos no município. “Não vamos deixar o serviço básico parar: limpeza pública, saúde, dando manutenção nos veículos para que possamos transportar os nossos cidadãos com segurança para a capital para suas consultas. Vamos também começar consertando o maquinário público e caminhões que estão quebrados para atendimento nas estradas rurais do município”, disse.

Por conta das chuvas que atinge a cidade nos últimos dias, as estradas rurais precisam de atenção. “É um desafio muito grande, pois vamos ter que contar com o apoio do Governo do Estado, horas de máquina ou com máquina, pois as nossas não serão suficientes para atender a todos nesse momento. Tem chovido muito mesmo e temos que ter bastante equilíbrio, conversar com os municípios vizinhos até se for possível para darmos uma atenção especial a nossas estradas e aos moradores”, continua.

Valbinho agradeceu os votos recebidos e disse que se empenhará para fazer o mandato que a população do município espera. “Com muita fé em Deus, esperamos fazer um bom mandato, para tratar nosso povo do jeito que ele merece. O que tiver de bom, daremos continuidade e o que tiver de mudar, será mudado, e com muita esperança que ao final desses quatro anos teremos um saldo muito positivo em favor do nosso povo”, completa.

Simbolismo

O agora ex-prefeito, Christiano Spadetto, não participou da cerimônia de posse por conta de outros compromissos. Sua ausência e não indicação de representantes foi bastante criticada pelos vereadores e pelo novo prefeito durante seus discurso.

Em um determinado momento da cerimônia, ele pediu que ‘simbolicamente’, algum morador presente na Câmara fizesse a entrega da ‘chave da Prefeitura’, já que o rito é tradicional durante a troca de gestão. Ele desceu da tribuna e recebeu do público ‘as chaves da Prefeitura’.