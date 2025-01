Valencia x Real Madrid AO VIVO: escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira (3), às 17h (horário de Brasília), Valencia e Real Madrid se enfrentam, em confronto atrasado, válido pela 12ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Valencia x Real Madrid ao vivo?

Leia também: ‘Meu presidente’: Safadão apoia Gusttavo Lima, e Deolane quer ser vice

A partida, que será realizada no Estádio de Mestalla, em Valência, na Espanha, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Em seu último jogo, o Valencia, que vive um péssimo momento na La Liga, empatou com o Alavés, por 2 a 2. Atualmente, a equipe espanhol ocupa a 19ª colocação, com 12 pontos conquistados.

Já o Real Madrid, vem de vitória sobre o Sevilla, por 4 a 2, no Santiago Bernabéu. No momento, os merengues ocupam a vice-liderança da competição espanhola, com 40 pontos conquistados.

Escalações

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; D Gomez, Almeida, D Lopez; Duro.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

Ficha técnica de Valencia x Real Madrid

Data: 3 de janeiro (sexta-feira)

3 de janeiro (sexta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Mestalla, em Valência, na Espanha

Estádio Mestalla, em Valência, na Espanha Arbitragem: César Soto Grado (ESP)

César Soto Grado (ESP) Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)