Vasco x Madureira AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), o Vasco da Gama e Madureira se enfrentam, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Contudo, onde assistir Vasco x Madureira ao vivo?

Leia também: Futebol de base: Copa Teens Nacional começa nesta semana, no ES

A partida, que será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus, contará com transmissão do Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e os canais de YouTube Vasco TV e Goat.

Em seu último confronto, o Vasco da Gama empatou com o Boavista por 1 a 1. Atualmente, o cruzmaltino ocupa a 10ª colocação do Campeonato Carioca, com apenas 3 pontos conquistados.

Já o Madureira, ocupa a 6ª colocação da competição estadual, com 4 pontos conquistados. Em seu último confronto, o clube carioca perdeu para a Portuguesa-RJ, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Coutinho, Alex Teixeira; Vegetti.

Madureira: Mota; Celsinho, Arthur, Marcão e Evandro; Wallace, Wagninho, Marquinho Carioca e Marcinho; Renato Henrique e Minho.

Ficha técnica

Data: 23 de janeiro (quinta-feira)

23 de janeiro (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Onde assistir Vasco x Madureira:

Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e os canais de YouTube Vasco TV e Goat