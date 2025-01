Venda Nova: forte chuva causa alagamento e congestionamento na BR 262

A forte chuva que caiu sobre o município de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (6), causou grande congestionamento na BR 262, na altura do viaduto.

Imagens de internautas do AQUINOTICIAS.COM mostram a força da enxurrada na via, que ficou completamente alagada pela água que desceu das encostas.

Motoristas que trafegam pela BR 262 devem redobrar a atenção, além de pontos de alagamentos, há registros de queda de árvores. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 193.

Veja o vídeo: