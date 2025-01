Apiacá intensifica limpeza após chuvas intensas

Após o período chuvoso nos dias próximos à virada do ano, Apiacá intensificou os serviços de limpeza urbana. Além da retirada da lama, as equipes fazem a roçagem da pista e a retirada de mato e entulho em terrenos.

Os servidores da prefeitura, nesta semana, voltam ao bairro Parque das Palmeiras, onde o trabalho começou no pós-chuva. De lá pra cá, já passaram pelo centro e pelo bairro José Mendes.

Os trabalhos contam com uma equipe de dez servidores e o uso de máquinas, caçambas e roçadeiras, concluindo sempre com o caminhão-pipa para lavagem das ruas.

Segundo o secretário municipal de Obras, Ailson Azevedo, todos os bairros vão receber o serviço. “Estamos dando atenção especial aos trechos com mais lama. A previsão é de que os serviços dessa primeira etapa sigam até o próximo dia 15. O trabalho faz parte de uma grande frente para deixar Apiacá cada vez mais limpa e bonita”, destacou.

