Vice busca apoio do setor de mármore para acelerar obras em Cachoeiro

Após as fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, causando transtornos no bairro Guandu, por conta da falta de finalização das obras de macrodrenagem, o vice-prefeito Júnior Corrêa se reuniu com o prefeito Theodorico Ferraço nesta sexta-feira (10) e, em consenso, buscou apoio de empresários do setor de mármore e granito para ajudar na remoção de rochas no trecho final da primeira etapa da obra.

Júnior destacou a importância de unir forças para acelerar a conclusão do projeto: “Após as fortes chuvas desta quinta-feira (9) e os problemas causados no Guandu devido a falta de finalização da obra de macrodrenagem, solicitamos apoio aos amigos do setor industrial de rochas ornamentais para somarem esforços conosco na remoção das pedras que estão no trecho final da obra. Entendemos como prioridade a finalização dessas obras, que tanto transtorno têm causado para a população e ao comércio”.

Além disso, o prefeito Theodorico Ferraço ressaltou o apoio do deputado federal Evair de Melo, que está mobilizando a bancada federal para enfrentar os desafios da administração municipal.

“Recebemos o apoio do deputado federal Evair de Melo, que, com sua experiência e ao lado da bancada federal, estará conosco para enfrentar os desafios da administração. Seguimos trabalhando com determinação para superar este momento e trazer soluções para Cachoeiro”.