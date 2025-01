Deslizamento de terra interdita Ponte de Ferro em Cachoeiro

Um deslizamento de terra, em decorrência das chuvas intensas que caem sobre a cidade de Cachoeiro na tarde desta quinta-feira (9), interditou a Ponte de Ferro, que dá acesso ao bairro Ferroviários.

A ponte é local de grande movimento entre veículos e pedestres, pois é ponto de acesso para várias empresas e residências.

Vários pontos de Cachoeiro já sofrem com alagamentos e quedas de árvores neste momento.

