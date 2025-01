VÍDEO | Caminhão tomba na ‘Curva da Morte’, em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão carregado com pimentão tombou no fim da tarde desta quarta-feira (29), na Rodovia Es 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no trecho conhecido como ‘Curva da Morte’, no distrito de Soturno. O acidente ocorreu por volta das 17h45.

De acordo com as primeiras informações, o veículo descia a serra, quando o motorista perdeu o controle e capotou na pista. Ele foi socorrido com vida e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a ocorrência ainda está em andamento. Por conta do acidente, o trânsito flui em meia pista e os motoristas que trafegam pelo trecho devem ter atenção.