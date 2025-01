VÍDEO | Capixabas enfrentam congestionamento em rodovia no Sul do ES

Internauta do AQUINOTICIAS.COM registrou na tarde deste domingo (5), um congestionamento gigantesco na rodovia ES-490, na região da Safra.

Nas imagens é possível ver a lentidão no trânsito da rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Marataízes, Litoral Sul do Estado.

Os capixabas que buscaram se refrescar do calorão dos últimos dias nas praias do Litoral Sul, enfrentaram um trânsito de quilômetros para retornar para casa no final deste domingão.

Veja o vídeo