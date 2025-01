Vídeo | Chuva alaga campo de futebol em Jerônimo Monteiro

A forte chuva que caiu no início da noite no Caparaó capixaba continua causando diversos transtornos nos municípios da região.

Em Jerônimo Monteiro, o campo da Comunidade de Barra Limpa foi tomado pela água da chuva, assustando os moradores da localidade.

Por meio das redes sociais, o prefeito Zé Valério fez um alerta para a população. “Peço a todos que fiquem atentos. Sabemos que choveu bastante nas cabeceiras, e por isso, quem mora nos bairros Santa Clara, Niterói e Parada Cristal deve ficar atento. Qualquer coisa, acionem a Defesa Civil do município”, disse o prefeito.

