VÍDEO| Forte temporal atinge Vargem Alta e causa transtornos

Moradores de Vargem Alta estão em alerta após uma forte chuva atingir a cidade na tarde desta terça-feira (28).

Leia também: Atenção! Inmet renova alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

Um vídeo compartilhado por leitores do portal AQUINOTÍCIAS.COM mostra o momento em que ventos fortes derrubam objetos e atrapalham o trânsito próximo em um posto de gasolina.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui