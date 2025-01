VÍDEO | Fortes chuvas causam estragos em Mimoso do Sul; confira

Neste sábado (4), por volta das 13h, chuvas volumosas atingiram a cidade de Mimoso do Sul, com duração de aproximadamente 1h. As chuvas causaram elevação no Rio Muqui do Sul, chegando a 3,95 metros, saindo assim, de sua calha.

Segundo a Defesa Civil, além da elevação do rio, que voltou a sua calha ainda mesmo dia, também houveram ocorrências de muita água na rua Doutor José Coelho dos Santos, no ponto mais baixo da rua, em frente ao Incaper.

Em vários pontos da cidade, principalmente no bairro Pombal, o que mais se destacava era o excesso de lama. Contudo, chuvas com vendaval danificaram quatro imóveis, porém, ninguém precisou sair de sua residência.

No bairro Monte Cisto, muita água e lama, principalmente na rua Doutor José Coelho dos Santos. Porém, as equipes de limpeza começaram a retirada das lamas e entulhos no mesmo dia. Já na localidade de Pastinho, próximo ao distrito de Dona América, teve ocorrências sobre quedas de árvores sobre a rede elétrica, com uma rede de alta tensão ficando às margens da estrada.

Na rodovia que liga Mimoso do Sul à Ponte de Itabapoana, houve queda de galhos. Já na rodovia que liga Mimoso à Conceição do Muqui, teve queda de barreiras e árvores de pequeno e médio porte. A empresa responsável por esse trecho, esteve no local às 7h da manhã deste domingo (5), para retirada dos entulhos.

Segundo a Defesa Civil, alguns drones seguem monitorando a situação, e a Secretária de Obras de Mimoso de Sul disse que iria iniciar os trabalhos nesta segunda-feira (6).

Vídeo: Divulgação/Defesa Civil