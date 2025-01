Presidente Kennedy abre inscrições para os Jogos de Verão 2025

Prefeitura de Presidente Kennedy anunciou a abertura das inscrições para os Jogos de Verão 2025. Os interessados poderão participar em diversas modalidades, como futevôlei master, vôlei masculino e vôlei feminino.

Leia também: Presidente Kennedy: chuva e ventos fortes causam estragos em Marobá

As inscrições serão de forma on-line, por meio do link a seguir: https://forms.gle/ucJmPoDhvi5SV8Pf8.

As competições de vôlei masculino e feminino estão programadas para o domingo, 19 de janeiro, com início às 8h. Já o torneio de futevôlei master acontecerá no sábado, 25 de janeiro, também a partir das 8h.

Além disso, haverá jogos de Beach Soccer nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de janeiro. Outras modalidades, como futevôlei masculino iniciantes (11 de janeiro), futevôlei masculino intermediário e amador (12 de janeiro) e beach tênis (18 de janeiro), serão realizadas em parceria com o projeto Leia na Praia, agregando ainda mais atividades à programação esportiva.

Os Jogos de Verão são uma iniciativa da Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para promover lazer, esporte e integração entre os participantes e a cidade.

LINK PARA INSCRIÇÕES: vôlei masculino, vôlei feminino e futevôlei master

INSCRIÇÕES LEIA NA PRAIA: (28) 99931-8441 – César futevôlei / (28)99923-1276 Emidio beach tennis