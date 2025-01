Vídeo | Impressionante! Ciclista é atropelada em avenida de Guaçuí

Uma ciclista de 39 anos foi atropelada na tarde desta quinta-feira (2), quando transitava pela Avenida José Alexandre, em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

Nas imagens registradas por uma câmera de um estabelecimento comercial, mostra o exato momento em que um veículo faz uma conversão e atinge a ciclista que passava pela ciclovia.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo disse que, ao realizar uma manobra à esquerda, atropelou uma ciclista que vinha em sentido oposto à conversão. A PM realizou o teste de alcoolemia no condutor, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A ciclista foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Guaçuí, ficando sob cuidados médicos. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Veja o vídeo:

