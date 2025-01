Marataízes: operação conjunta prende suspeitos de homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em conjunto com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Cerco Inteligente do Governo do Estado, prendeu, no último dia 28 de dezembro, um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 32 anos, na cidade de Bom Jesus do Norte.

As prisões foram resultado de investigações que apontaram o envolvimento dos suspeitos no assassinato de Juliana Santos de Carvalho, na Lagoa do Siri, em Marataízes. O crime aconteceu no dia 21 de novembro de 2024.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, o delegado Thiago Viana, os homens passaram o dia do crime na casa da vítima, em Guarapari, onde utilizaram seus cartões bancários para compras em um supermercado. “À noite, eles seguiram com a vítima até a Lagoa do Siri, onde ela foi morta com quatro golpes de faca”, detalhou o delegado.

Após o homicídio, os suspeitos fugiram para a cidade de Limeira, em São Paulo, onde permaneceram até um dia antes da prisão. Durante a viagem de retorno ao Espírito Santo, o veículo foi interceptado por policiais militares em Bom Jesus do Norte, com auxílio do Cerco Inteligente do Governo do Estado.

“A motivação ainda está sendo investigada, mas indícios apontam para uma briga anterior entre a vítima e um dos suspeitos, ocorrida cerca de um mês antes. Ambas trabalhavam como garotas de programa, o que pode ter contribuído para o desentendimento”, explicou o delegado.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão Regional de Alegre para os procedimentos legais e, posteriormente, transferidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.