Vídeo | Morador registra momento exato da queda de um raio no Caparaó

O advogado Yago Cindra registrou na manhã desta terça-feira (7), o exato momento em que um raio caiu em uma vegetação próximo à sua residência, no bairro São José, em Guaçuí, região do Caparaó capixaba.

No vídeo, que foi gravado no início da tarde desta quarta, é possível ver o clarão, junto com o estrondo, atingindo uma área de vegetação.

Ao portal AQUINOTICIAS.COM, o autor do vídeo contou que outras descargas elétricas estavam ocorrendo próximo à sua casa, quando o mesmo decidiu gravar o fenômeno. Ninguém ficou ferido.

O município de Guaçuí sofre com as fortes chuvas que recaem sobre o Estado do Espírito Santo. Na noite desta quinta-feira (7), diversas ruas e avenidas ficaram alagadas na cidade, após um forte temporal que atingiu toda a região.

Cuidados com raios fora de casa:

A Defesa Civil orienta para que sejam evitados lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, tais como: pequenas construções não protegidas como celeiros, tendas ou barracos ou veículos sem capota como tratores, motocicletas ou bicicletas. Veja algumas orientações:

Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica e fique longe de estruturas altas, tais como torres, linhas telefônicas e de energia elétrica. Alguns lugares são extremamente perigosos durante uma tempestade, por isso, não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Não fique no alto de morros ou no topo de prédios, evite ficar próximo a cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos e nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Cuidados com raios dentro de casa:

Não use telefone (o sem fio pode ser usado) e não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas. Evite tocar em equipamentos elétricos que estejam ligados à rede elétrica.

Imagens: Yago Cindra