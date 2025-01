Em alerta, Defesa Civil de Mimoso do Sul monitora nível de rio

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), usou a sua rede social, nesta quarta-feira (8), para tranquilizar a população após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite desta terça-feira (7).

Ao lado do vice-prefeito Paulinho Barros, e do coordenador da Defesa Civil municipal, o chefe Poder Executivo municipal informou que as equipes de limpeza já estão retirando entulhos e escombros das ruas. Ainda destacou que um maquinário mais pesado deve estar chegando na cidade para ajudar no processo.

Veja vídeo