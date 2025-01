VÍDEO | Muretas de divisão de pistas são retiradas de via em Cachoeiro

Uma operação foi realizada, nesta quarta-feira (1), para a remoção das muretas de divisão de pistas na avenida Aristides Campos, entre a antiga sede da Selita e o Posto Senna, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Essa é a primeira promessa de campanha cumprida pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP), eleito nas eleições de 2024.

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro: Ferraço e Júnior Corrêa cumprem 1ª promessa de campanha

As muretas foram instaladas em 2023 pelo então prefeito Victor Coelho (PSB). Apesar de ter sido uma medida para inibir conversões irregulares, elas tornaram-se alvo de polêmicas, uma vez que ao invés de prevenir estavam contribindo para causar acidentes.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de trânsito, profissionais da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços e da equipe de limpeza foram mobilizados para dar suporte à remoção das muretas e garantir o bom andamento do trânsito na região.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui