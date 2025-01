VÍDEO | Peixe do ‘juízo final’ alerta para ‘desastres naturais’ no ES

Um peixe-remo foi encontrado no Espírito Santo e deixou muita gente preocupada. Isso porque essa espécie, que vive nas profundezas do oceano, é cercada por lendas que a associam a terremotos e tsunamis. Sempre que aparece, começam os boatos sobre o fim do mundo.

Pescador encontra peixe-remo encalhado em ilha

O peixe-remo foi visto em uma ilha da região, encalhado e aparentemente desorientado. Um pescador que passava por ali percebeu a cena e decidiu ajudar o animal, registrando tudo em vídeo. Logo, as imagens se espalharam e geraram curiosidade, além de medo, já que essa espécie raramente aparece na superfície.

Por que o peixe-remo assusta tanto?

Muita gente acredita que o peixe-remo pode prever desastres naturais. A explicação vem do fato de que ele vive em águas profundas e, quando aparece perto da costa, pode ser um sinal de que algo está acontecendo no fundo do mar. Segundo o Ocean Conservatory, ele só sobe à superfície quando está doente, desorientado ou prestes a morrer.

Avistamento raro na região

Para se ter uma ideia, desde 1901, apenas 20 peixes-remo foram registrados na área onde esse apareceu, de acordo com o Instituto Scripps. Ou seja, encontrar um desses por aqui não é nada comum, o que deixa tudo ainda mais misterioso.

Peixe-remo realmente prevê terremotos?

A teoria de que o peixe-remo sente os terremotos antes de acontecerem surgiu porque ele vive bem no fundo do mar, onde esses fenômenos começam. Alguns cientistas acreditam que ele pode ser sensível às mudanças sísmicas e, por isso, acaba subindo para águas mais rasas. No entanto, até hoje, não existe comprovação científica de que ele possa prever desastres naturais.

O que fazer se encontrar um peixe-remo?

Se alguém encontrar um peixe-remo, a melhor coisa a fazer é não mexer no animal e chamar os órgãos ambientais. Se ele estiver vivo e encalhado, o ideal é tentar devolvê-lo ao mar com muito cuidado.

Explicação

O aparecimento do peixe-remo no Espírito Santo gerou alvoroço e reacendeu as lendas sobre desastres naturais. Apesar das crenças, os cientistas ainda não conseguiram provar essa ligação. De qualquer forma, sempre que esse peixe raro dá as caras, a história repercute e levanta muitas dúvidas!

Veja o vídeo