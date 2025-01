Vídeo | Prefeitura de Irupi avalia prejuízos causados pelas chuvas 

No final da tarde desta quinta-feira (10), o município de Irupi, no Caparaó, registrou uma precipitação pluviométrica de 60 mm, que foi o bastante para causar pânico e provocar o caos no centro da cidade, que ficou tomada pelas fortes enxurradas que arrastaram carros, destruíram calçamentos, invadindo casas e comércios.

Diante das cenas impactantes e assustadoras, o prefeito Paulino Lourenço confortou os moradores e informou que a Prefeitura já está trabalhando na limpeza das ruas e no resgate de pessoas após as fortes chuvas que atingiram o município.

“Apesar de um grande volume de chuva, tivemos apenas danos materiais, e todas as famílias que estavam em área de risco foram recolhidas e estão sendo cuidadas em um Centro de Apoio que criamos. Queremos agradecer a todo o apoio da população, aos voluntários que nos ajudaram”, disse o prefeito.

Abrigo aos afetados

A Prefeitura comunicou que as famílias de áreas de risco se encontram abrigadas na Escola Bernardo Horta, e as doações estão sendo recebidas no Salão Paroquial da Igreja Católica.

A Defesa Civil municipal solicitou aos moradores de áreas de risco que solicitem vistoria antes de retornar às suas residências.

Já a Cesan informou que o abastecimento de água foi interrompido devido às fortes chuvas, e que ainda nesta manhã de sexta-feira (10) estaria voltando ao normal, e pediu à população que economize água.

Imagens: Redes Sociais