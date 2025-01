Vídeo | Tempestade causa estragos em São José do Calçado

Uma tempestade que caiu na tarde desta terça-feira (28) transformou as ruas de São José do Calçado em rio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas, entulhos e lixos sendo levados pela correnteza das enxurradas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou na manhã desta terça-feira (28) dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo.

O alerta de cor amarela é válido das 10h desta terça-feira (28) até as 23h59 de sexta-feira (31) e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Também existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta laranja é válido das 13h até as 23h desta terça-feira (28) e prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

