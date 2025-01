Vítima é abordada e roubada voltando do trabalho em Mimoso do Sul

Nesta quarta-feira (22), por volta das 19h30, uma mulher estava voltando da propriedade rural onde trabalha, quando foi abordada e roubada por um indivíduo, em Mimoso do Sul.

Segundo a vítima, a mesma foi abordada por uma motocicleta, que ultrapassou seu carro e bateu no vidro, pedindo para a motorista entregar seu celular. Contudo, a vítima disse que havia esquecido o aparelho em casa, momento em que o criminoso viu um notebook em cima do banco do carona.

Assim, o suspeito deu a volta no carro e pegou o objeto pela janela da outra porta, junto com uma bolsa de papel, com documentos.

Até o momento não há informações sobre o paradeiro do suspeito.