Vitória anuncia pré-Carnaval com Jammil e Nadson o Ferinha no dia 1°

Depois do sucesso da Arena de Verão2025, que reuniu 500 mil pessoas em 24 shows, além inúmeras atividades realizadas entre os dias 3 e 26 de janeiro, a Prefeitura de Vitória vai atender ao público que pediu “bis”, e anunciou, nesta terça-feira (28), o inédito pré-Carnaval de Vitória na Arena de Verão 2025.

O complexo turístico, cultural, esportivo e gastronômico receberá o cantor Nadson o ferinha e a Banda Jammil para dar o pontapé inicial a um dos festejos mais celebrados do Brasil.

“Passado o sucesso absoluto que tivemos durante toda a realização da Arena de Verão 2025 nós agora vamos abrir o Carnaval de Vitória em grande estilo. Duas grandes atrações que trarão música, alegria e muita diversão para colorir esse sábado (1º) tão especial”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.”

Nadson o Ferinha

O pré-Carnaval de Vitória, na Arena de Verão 2025, começa às 20 horas de sábado (1º) com Nadson o ferinha.

O cantor que começou na música aos 11 anos de idade, e ganhou o nome artístico do seu tio, ganhou fama após postar um vídeo cantando a música “Bilú” do cantor Pablo.

Anos depois, ao gravar a versão Brega Funk da música “Na ponta do Pé”, do cantor Mc Livinho, viu sua carreira decolar e a faixa se tornou uma das músicas mais tocadas do Brasil e também na Europa, alcançando o 6º lugar do Top Viral de Portugal no Tiktok. Em 2023 o cantor venceu o prêmio Multishow com a música “Sinal” na categoria Brega e Arrocha.

No ano passado (2024), se apresentou em 22 estados do Brasil e coleciona números que impressionam como 500 milhões de visualizações de seus trabalhos no YouTube, plataforma em que possui mais de 1,1 milhão de inscritos.

Para Vitória Nadson o ferinha trará grandes hits como “Sete bilhões”, “Cadê seu namorado moça”, e é claro “Como um beijo” que já ultrapassa 72 milhões de “plays” somente na plataforma Spotify.

Jammil

A partir das 22 horas, a banda Jammil, também conhecida por Jammil e Uma Noites, promete “Celebrar” a abertura do Carnaval 2025 com toda a força do seu axé.

Há mais de 25 anos na estrada o conjunto marcou gerações com sucessos como “Mila”, “Celebrar”, “Acabou”, “Chuva na Janela”, “Praieiro” entre outros.

Dona de refrões marcantes que fizeram e fazem história a banda Jammil é comandada desde 2020 pelo baiano Rafael Barreto. Cantor, compositor e multi-instrumentista, Rafael imprimiu seu estilo logo que chegou, mas sem esquecer a essência da banda.

Desde que assumiu os vocais, Rafael lançou três músicas, que estão disponíveis nas plataformas de música, todas de sua autoria, além de relançar sucessos do Jammil em sua voz. Em 2022 a banda lançou a música “Que saudade disso aqui” em que convida a todos para se abraçarem.

Para Vitória o grupo promete um repertório repleto de “hits” atemporais que ajudaram a consolidar o Jammil como uma das bandas mais atuantes da cena musical brasileira.

Confira os horários:

Sábado (1º/2)

20h – Nadson o ferinha,

22h – Jammil.

Segurança

No pré-Carnaval da capital, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) reforçará o patrulhamento na região durante os shows e também manterá equipes em pontos base. Toda Orla de Camburi é monitorada pelas câmeras da Central de Monitoramento da Guarda.

O bolsão 3 de estacionamento na orla, em frente ao antigo hotel Aruan, será interditado para permitir as atividades operacionais das equipes que se apresentarão no palco.

A Guarda de Vitória também orienta os motoristas a terem atenção redobrada em razão do fluxo de pedestres na região. A dica da instituição é evitar ir de carro, dando preferência para transporte por aplicativo, táxis e coletivos.