Vizinhos brigam por conta de “gemidos noturnos” em Atílio Vivácqua

Na noite deste domingo (26), policiais militares foram acionados para prosseguir até a rua da matinha, em Atílio Vivácqua, por conta de uma confusão entre vizinhos, com um motivo inusitado.

Chegando ao local, os militares entraram em contato com o solicitante, que informou ter sido ameaçado por sua vizinha, por conta de gemidos.

Segundo o homem, que solicitou a presença dos policiais no local, sua mulher está gravida e, por conta disso, estava emitindo gemidos de dor no sábado (25), quando foi ameaçada por sua vizinha. A mulher teria se incomodado, pois achou que os gemidos seriam por conta de atos sexuais. Ainda segundo o solicitante, no domingo (26), continuaram os barulhos de dor e as ameaças.

A vizinha também deu sua versão aos policiais militares, relatando que o solicitante e sua esposa tem atos sexuais de forma exagerada e audível. Após isso, uma discussão começou entre os vizinhos, onde os policiais presenciaram ameaças de ambos os lados e injúrias mútuas.

Por conta da confusão, os militares ofertaram um termo circunstanciado, que foi positivo para os dois lados. Todos foram liberados após o ocorrido.