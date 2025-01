Warriors X Grizzlies AO VIVO: veja onde assistir os gigantes da NBA

O aguardado duelo entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies acontece neste sábado (4), às 22h30 (horário de Brasília), no Chase Center, em São Francisco. Este confronto, válido pela temporada regular da NBA 2024/2025, reúne duas das equipes mais competitivas da Conferência Oeste. Com os Warriors em busca de recuperação e os Grizzlies consolidando sua posição no topo, o jogo promete fortes emoções.

Warriors Buscam Reação na Temporada

Os Golden State Warriors enfrentam um momento desafiador nesta temporada. Com uma campanha irregular, a equipe liderada por Stephen Curry espera usar o fator casa para conquistar uma vitória crucial. Além disso, os Warriors precisam de uma performance sólida tanto defensivamente quanto ofensivamente para superar os Grizzlies, que vivem uma excelente fase.

Grizzlies Visam Fortalecer a Liderança

Os Memphis Grizzlies entram em quadra com o objetivo de consolidar sua posição como um dos líderes da Conferência Oeste. Sob o comando de Ja Morant, a equipe tem demonstrado consistência e intensidade em suas atuações. Vencer fora de casa contra os Warriors, em pleno Chase Center, representaria mais um grande passo para os Grizzlies na busca por uma campanha de destaque.

Onde vai passar a NBA hoje

Onde vai passar a NBA hoje? Se você está se perguntando onde assistir Warriors x Grizzlies, o jogo terá transmissão ao vivo nos canais Band, ESPN e nas plataformas de streaming Amazon Prime Video e Star+. Com tantas opções disponíveis, os fãs de basquete poderão acompanhar cada detalhe deste emocionante confronto.

Detalhes do Jogo

Confira as principais informações sobre Warriors x Grizzlies:

Partida : Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

: Golden State Warriors x Memphis Grizzlies Competição : Temporada Regular da NBA 2024/2025

: Temporada Regular da NBA 2024/2025 Data : 04/01/2025

: 04/01/2025 Horário : 22h30 (horário de Brasília)

: 22h30 (horário de Brasília) Local : Chase Center, São Francisco

: Chase Center, São Francisco Transmissão: Band, ESPN, Amazon Prime Video e Star+

Com duas equipes talentosas e objetivos distintos, Warriors x Grizzlies promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Não perca!