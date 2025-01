Wolves x Nottingham Forest AO VIVO: horário e onde assistir

Nesta segunda-feira (6), às 17h (horário de Brasília), Wolverhampton e Nottingham Forest se enfrentam, em confronto válido pela 20° rodada da Premier League. Contudo, onde assistir Wolves x Nottingham Forest ao vivo?

Leia também: Presidente Kennedy abre inscrições para os Jogos de Verão 2025

A partida, que será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra, contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

Sobretudo, em seu último jogo, o Wolverhampton empatou com o Tottenham, em 2 a 2. Atualmente, o Wolves ocupa a 17ª colocação da Premier League, com 16 pontos conquistados.

Já o Nottingham Forest, que até o momento é a grande surpresa desta edição da Premier League, vem de vitória sobre o Everton, por 2 a 0. No momento, a equipe ocupa a 3ª colocação da competição, com 37 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Wolverhampton (Vitor Pereira): José Sá, Doherty, Dawson e Santiago Bueno; André, João Gomes, Semedo, Ait Nouri, Gonçalo Guedes e Hwang; Larsen.

Nottingham Forest (Nuno Espírito Santo): Sels, Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Elliot Anderson, Yates, Elanga, Hudson-Odoi e Gibbs-White; Wood.

Ficha técnica de Wolves x Nottingham Forest

Data: 6 de janeiro (segunda-feira)

6 de janeiro (segunda-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra

Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)