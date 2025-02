8ª Corrida da Mulher abre vagas extras na quinta (13)

Devido à grande demanda, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim, vai abrir mais 100 vagas para 8ª Corrida da Mulher.

A ação vai acontecer no dia 9 de março. As primeiras 300 vagas foram preenchidas em menos de uma hora, e por conta de muita procura, serão disponibilizadas mais 100 vagas.

No entanto, as interessadas em participar, precisam ficar atentas. As inscrições serão abertas no site da prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br) nesta quinta-feira (13), a partir das 12h.

“Disponibilizaremos mais 100 vagas para atender a grande demanda das corredoras de Cachoeiro e de outras cidades do Sul do Estado. A festa será maior esse ano, com um trajeto novo e mais bonito. Tenho certeza que todos as participantes vão adorar”, afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

A Corrida da Mulher

A Corrida da Mulher é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, e faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher da Prefeitura de Cachoeiro. O percurso será de 6 km e todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação.

As camisas da corrida serão entregues em data e horário ainda a serem definidos. A prova será realizada no dia 9 de março (domingo), com concentração às 6he largada às 7h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 28 99976 3762.